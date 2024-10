Islanda-Turchia, Calhanoglu nelle formazioni ufficiali: così Montella! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alle ore 20.45 si giocherà la partita tra Islanda e Turchia. Il capitano Hakan Calhanoglu non manca mai tra gli undici titolari della squadra di Vincenzo Montella, le formazioni ufficiali. TITOLARE! – Islanda-Turchia è la quarta partita della Lega B della UEFA Nations League. Nel gruppo 4 la squadra di Vincenzo Montella ha 7 punti con due vittorie ed un pareggio ed è primo nella classifica. Questa sera si chiude il mini-girone delle gare d’andata, inizieranno poi i ritorni a partire dalla domani. Hakan Calhanoglu non manca mai dai titolari. Il giocatore dell’Inter inizierà dal primo minuto e sarà il capitano della sua nazionale come lo è stato agli Europei. Il regista di Simone Inzaghi non riposerà in questa sosta e sarà protagonista nelle due partite da disputare prima del rientro ad Appiano Gentile. Di seguito le formazioni ufficiali della partita. Inter-news.it - Islanda-Turchia, Calhanoglu nelle formazioni ufficiali: così Montella! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alle ore 20.45 si giocherà la partita tra. Il capitano Hakannon manca mai tra gli undici titolari della squadra di Vincenzo, le. TITOLARE! –è la quarta partita della Lega B della UEFA Nations League. Nel gruppo 4 la squadra di Vincenzoha 7 punti con due vittorie ed un pareggio ed è primo nella classifica. Questa sera si chiude il mini-girone delle gare d’andata, inizieranno poi i ritorni a partire dalla domani. Hakannon manca mai dai titolari. Il giocatore dell’Inter inizierà dal primo minuto e sarà il capitano della sua nazionale come lo è stato agli Europei. Il regista di Simone Inzaghi non riposerà in questa sosta e sarà protagonistadue partite da disputare prima del rientro ad Appiano Gentile. Di seguito ledella partita.

