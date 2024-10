Inter, Arnautovic via a gennaio? Piace ad un club di Serie A (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marko Arnautovic potrebbe lasciare l’Inter a gennaio? L’attaccante austriaco è finito nel mirino di una squadra di Serie A Il calciomercato dell’Inter non dorme mai, come riporta SportMediaset, sull’attuale attaccante dell’Inter, si sarebbero accessi i radar di un club di Serie A, il Torino che dopo l’infortunio di Zapata è alla ricerca di un attaccante di livello per sostituirlo. Il profilo di Arnautovic sarebbe gradito Calcionews24.com - Inter, Arnautovic via a gennaio? Piace ad un club di Serie A Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Markopotrebbe lasciare l’? L’attaccante austriaco è finito nel mirino di una squadra diA Il calciomercato dell’non dorme mai, come riporta SportMediaset, sull’attuale attaccante dell’, si sarebbero accessi i radar di undiA, il Torino che dopo l’infortunio di Zapata è alla ricerca di un attaccante di livello per sostituirlo. Il profilo disarebbe gradito

