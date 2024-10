In Val Vigezzo torna "Fuori di Zucca", la festa dei sapori e dei colori autunnali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel fine settimana del 19 e 20 ottobre torna a Santa Maria Maggiore, con la sua 19esima edizione, "Fuori di Zucca": invariata la formula, una vera e propria festa degli orti e dei sapori autunnali, abbinata ad eventi, degustazioni, musica, giochi di strada, menù speciali, mostre e allestimenti Novaratoday.it - In Val Vigezzo torna "Fuori di Zucca", la festa dei sapori e dei colori autunnali Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel fine settimana del 19 e 20 ottobrea Santa Maria Maggiore, con la sua 19esima edizione, "di": invariata la formula, una vera e propriadegli orti e dei, abbinata ad eventi, degustazioni, musica, giochi di strada, menù speciali, mostre e allestimenti

