Grande Fratello, Shaila confessa: "Javier era duro come..." e Michael decide di cambiare letto (Di lunedì 14 ottobre 2024) La notte bollente del pallavolista è emersa grazie a video circolati sui social e alle confidenze dell'ex velina con le sue coinquiline che partecipano al reality show. I giorni nella Casa del Grande Fratello continuano a passare, e le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intense. Dopo il bacio tra Tommaso e Mariavittoria, un nuovo episodio ha catturato l'attenzione dei telespettatori: nelle ultime ore, Shaila ha raggiunto Javier nel suo letto, dando vita a un momento di forte intimità sotto le lenzuola. L'ex velina ha successivamente raccontato ad alcuni coinquilini le sue sensazioni riguardo al contatto ravvicinato con il pallavolista di origini argentine, svelando dettagli che non sono passati inosservati. Shaila e Javier: un'intesa sempre più forte sotto le lenzuola Durante gli ultimi giorni della

