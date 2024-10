Abruzzo24ore.tv - G7 Disabilità: Santangelo, Abruzzo presente ad Assisi per recepire novità in arrivo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pescara - “Grazie alla visione del Ministro Alessandra Locatelli, in questo supportata da tutto il Governo, i temi dell’inclusione e dellasono stati messi al centro dell’attenzione del G7 per definire gli obiettivi dell’Agenda internazionale”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali, Roberto, che stamane ha partecipato al G/ sui temi dell’Inclusione e dellaad. “Si è trattato di una conferenza di alto profilo – ha aggiunto - che, per la prima volta, si apre alla comunità per accogliere istanze, idee e iniziative, l’perlesul tema del sociale e per promuovere una politica volta a garantire la piena realizzazione del potenziale di ogni individuo”.