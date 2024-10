Lanazione.it - Firenze, al Mandela Forum la quinta Sinfonia di Cajkovskij. Concerto a ingresso gratuito

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Dopo il grande successo dello scorso anno, torna, per il terzo anno consecutivo, Musica Diffusa la rassegna musicale dell’ORT (acon prenotazione) che invade tutti i cinque Quartieri di: 9 concerti da ottobre a novembre. Da non perdere è l’appuntamento del 16 ottobre al Nelson– ore 21.00 (Campo di Marte, Quartiere 2), con lan.5 di. Sul podio dell’ORT il direttore principale Diego Ceretta. Lan.5 in mi minore op.64 è una delle opere più appassionate e drammatiche del compositore russo. Composta nel 1888, segna un momento di profonda introspezione nella vita di, il quale, attraverso questa, esplora temi di destino, lotta interiore e redenzione.