Fiorello mattatore al matrimonio della figlia: petali sugli sposi e canta Battisti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Olivia Testa, figlia "adottiva" di Fiorello si è sposata. La primogenita di Susanna Biondo, moglie del presentatore, che l'ha praticamente cresciuta (quando si è fidanzato con Susanna Olivia aveva solo tre anni) è convolata a nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri, da cui aspetta un bambino. E Fiore non solo l'ha portata all'altare, insieme al padre naturale Edoardo Testa, ma ha intrattenuto gli ospiti, buon sangue da anchorman non mente, con siparietti degni del suo nome: prima ha inondato gli ospiti di petali, poi ha imbracciato il microfono e si è esibito sulle note di Un'avventura di Lucio Battisti, ricordando i fasti del Karaoke che fu. Fiore non ha mai fatto mistero di amare e considerare Olivia al pari di una figlia naturale.

