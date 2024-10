Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo monoclonale, per il trattamento degli adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti da dermatite atopica da moderata a grave che richiede una terapia sistemica. Nella stessa occasione – si legge in una Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo, per il trattamento degli, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti dada moderata a grave che richiede una terapia sistemica. Nella stessa occasione – si legge in una

Farmaci : in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica - La somministrazione è semplice e prevede l'iniezione sottocutanea 1 volta ogni due settimane, e in alcuni casi 1 volta al mese, che oggi si può effettuare con la nuova penna pre-riempita appena lanciata anche in Italia”. 073 potrebbero essere affetti da DA moderata o severa. Roma, 14 ott. Le conseguenze sociali possono sfociare in storie di bullismo e livelli più elevati di ansia, depressione e ... (Liberoquotidiano.it)

Dermatite atopica negli adolescenti : approvato il farmaco monoclonale e il nuovo device - Le conseguenze sociali possono sfociare in storie di bullismo e livelli più elevati di ansia, depressione e ideazione suicidaria, rispetto ai loro coetanei. I principali eventi avversi identificati nello studio ECZTEND sono stati infezioni delle vie respiratorie superiori, peggioramento della dermatite atopica, mal di testa, reazioni nel sito di iniezione e ansia. (Iodonna.it)

