Enorme esplosione al distributore, serbatoio scagliato sui passanti: 4 morti tra cui due bimbi in Cecenia (Di lunedì 14 ottobre 2024) La terribile scena ripresa in diversi video rimbalzati poi sui social. Nella stazione di servizio infatti era divampato un incendio e molti stavano riprendendo la scena coi cellulari dalla strada e dai palazzi vicini quando è avvenuta la deflagrazione. Fanpage.it - Enorme esplosione al distributore, serbatoio scagliato sui passanti: 4 morti tra cui due bimbi in Cecenia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La terribile scena ripresa in diversi video rimbalzati poi sui social. Nella stazione di servizio infatti era divampato un incendio e molti stavano riprendendo la scena coi cellulari dalla strada e dai palazzi vicini quando è avvenuta la deflagrazione.

