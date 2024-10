Disney rivela che una serie di Star Wars ha avuto un budget maggiore rispetto ai film (Di lunedì 14 ottobre 2024) Disney rivela che una serie di Star Wars ha avuto un budget maggiore rispetto ai film Una serie tv di Star Wars ha avuto un budget che ha superato persino alcuni dei migliori film di Star Wars e, nonostante la percezione del pubblico, non era The Acolyte. Sebbene i film abbiano a lungo dominato la linea temporale di Star Wars, da quando la Saga degli Skywalker si è conclusa con Star Wars: L’ascesa di Skywalker, gli show televisivi di Star Wars sono diventati molto più importanti. Spettacoli come Star Wars Rebels, The Mandalorian, Ahsoka e Andor hanno avuto un’enorme influenza sul franchise, ma uno in particolare si è distinto in termini di costi. Secondo Forbes, Andor ha avuto un budget enorme di 351,8 milioni di dollari, un prezzo che ha battuto il suo predecessore, il film Rogue One: A Star Wars Story. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)che unadihaunaiUnatv dihaunche ha superato persino alcuni dei miglioridie, nonostante la percezione del pubblico, non era The Acolyte. Sebbene iabbiano a lungo dominato la linea temporale di, da quando la Saga degli Skywalker si è conclusa con: L’ascesa di Skywalker, gli show televisivi disono diventati molto più importanti. Spettacoli comeRebels, The Mandalorian, Ahsoka e Andor hannoun’enorme influenza sul franchise, ma uno in particolare si è distinto in termini di costi. Secondo Forbes, Andor haunenorme di 351,8 milioni di dollari, un prezzo che ha battuto il suo predecessore, ilRogue One: AStory.

