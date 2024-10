Disabilità: al via i nuovi bandi con più risorse per Vita Indipendente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono aperti e lo resteranno per un mese i nuovi bandi per il finanziamento dei progetti di "Vita indipendente" destinati a persone con grave Disabilità. I bandi, disponibili nei ventotto ambiti territoriali della Regione Toscana (16 Firenzetoday.it - Disabilità: al via i nuovi bandi con più risorse per Vita Indipendente Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono aperti e lo resteranno per un mese iper il finanziamento dei progetti di "indipendente" destinati a persone con grave. I, disponibili nei ventotto ambiti territoriali della Regione Toscana (16

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovi bandi a sostegno delle imprese : incontro a Castiglion Fiorentino - Questo non solo rappresenta un’opportunità per le aziende di consolidarsi e di rinnovarsi, ma anche un incentivo a investire in tecnologie e pratiche sostenibili”. Un passo significativo per la ripresa economica e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio Ecco il programma dell'iniziativa: dopo i saluti istituzionali, alle ore 17,15 è prevista la presentazione dei bandi a cura di ... (Lanazione.it)

Nuovi bandi a sostegno delle imprese - incontri a Montevarchi e Castiglion Fiorentino - Le iniziative sono in programma alle ore 17 di lunedì 7 ottobre all’Hotel Delta in viale Diaz angolo via Puccini di Montevarchi e di martedì 15 ottobre al Residence Serristori in località Manciano 225 a Castiglion Fiorentino. L’iniziativa proseguirà alle ore 18,30 con Question Time per poi terminare alle ore 19 con la chiusura dei lavori e l’aperitivo. (Lanazione.it)

Nuovi bandi a sostegno delle imprese - È ufficiale: la Regione Toscana ha avviato nuove misure cofinanziate nell’ambito del Programma Regionale Fesr 2021-2027, dedicata al sostegno delle imprese. Un passo significativo per la ripresa economica e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio. Confesercenti insieme a Italia... (Arezzonotizie.it)