Dengue, a Ortona (Chieti) i casi sono diventati 8 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ortona (Chieti), 14 ottobre 2024 – Dengue a Ortona (Chieti): i casi salgono a 8. Il commissario prefettizio del Comune, Gianluca Braga, ha emanato un’ordinanza dopo che si sono registrati altri tre casi del virus trasmesso dalla zanzara tigre. Questa volta non nel centro urbano, ma in contrada Ripari Bardella, contrada Santa Lucia e Villa San Leonardo. Con l’ordinanza, resasi necessaria per prevenire l’ulteriore diffusione del virus, si estende l’intervento di disinfestazione sul territorio delle contrade eseguendo il trattamento previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025. Quotidiano.net - Dengue, a Ortona (Chieti) i casi sono diventati 8 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)), 14 ottobre 2024 –): isalgono a 8. Il commissario prefettizio del Comune, Gianluca Braga, ha emanato un’ordinanza dopo che siregistrati altri tredel virus trasmesso dalla zanzara tigre. Questa volta non nel centro urbano, ma in contrada Ripari Bardella, contrada Santa Lucia e Villa San Leonardo. Con l’ordinanza, resasi necessaria per prevenire l’ulteriore diffusione del virus, si estende l’intervento di disinfestazione sul territorio delle contrade eseguendo il trattamento previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo liceo Masci a Chieti - Di Biase : "Bene l'avvio delle procedure ma occasione persa per un riordino degli istituti superiori" - . In merito all'accordo di programma tra la Provincia di Chieti, l'Agenzia del demanio, il ministero delle Infrastrutture e i trasporti-provveditorato interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna finalizzato alla definizione dei termini e delle condizioni di utilizzo della sede del nuovo liceo Masci di. (Chietitoday.it)

L'erba alta al cimitero di Chieti impedisce in alcuni casi l’accesso alle tombe - . Versa in condizioni critiche il cimitero comunale di Chieti per la cattiva manutenzione. . "Da alcune settimane - segnala un cittadino - non si provvede allo sfalcio dell’erba e l’accesso alle tombe dei propri defunti risulta in alcuni casi quasi impossibile. Il cimitero comunale è solitamente. (Chietitoday.it)