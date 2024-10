De Siervo, l’AD Serie A si scaglia: «Imposizioni dalla FIFA! Calendario saturo» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli impegni sul campo aumentano notevolmente nei calendari e i calciatori e le leghe europee, tra cui la Serie A, non ci stanno più. Anche l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo si espone contro l’imposizione della FIFA. AUMENTO CONTINUO – Fresco di giornata il comunicato stampa presentato da FIFPRO Europe e European Leagues per reclamare gli abusi di potere della FIFA. Tra le recriminazioni, ovviamente, anche il numero di impegni calcistici calendarizzati sempre più vasto. Si esposto sull’argomento anche l’Amministratore Delegato della Serie A, Luigi De Siervo: «La Serie A, come quasi tutti gli altri campionati europei, negli ultimi 20 anni non ha aumentato il numero di partite. Inter-news.it - De Siervo, l’AD Serie A si scaglia: «Imposizioni dalla FIFA! Calendario saturo» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli impegni sul campo aumentano notevolmente nei calendari e i calciatori e le leghe europee, tra cui laA, non ci stanno più. Anche l’Amministratore Delegato Luigi Desi espone contro l’imposizione della. AUMENTO CONTINUO – Fresco di giornata il comunicato stampa presentato da FIFPRO Europe e European Leagues per reclamare gli abusi di potere della. Tra le recriminazioni, ovviamente, anche il numero di impegni calcistici calendarizzati sempre più vasto. Si esposto sull’argomento anche l’Amministratore Delegato dellaA, Luigi De: «LaA, come quasi tutti gli altri campionati europei, negli ultimi 20 anni non ha aumentato il numero di partite.

