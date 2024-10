Cosa succede se l’Italia vince il girone di Nations League (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo posto della Nazionale nel girone di Nations League (e l'eventuale vittoria del trofeo) non garantisce all'Italia la partecipazione automatica ai Mondiali 2026. Ma un piccolo vantaggio c'è. Fanpage.it - Cosa succede se l’Italia vince il girone di Nations League Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo posto della Nazionale neldi(e l'eventuale vittoria del trofeo) non garantisce all'Italia la partecipazione automatica ai Mondiali 2026. Ma un piccolo vantaggio c'è.

Nations League –Italia con Israele per mantenere la vetta del girone Retegui - primo marcatore a 3 - 90 su Sisal.it - non vuole fermarsi - Roma, 11 ottobre 2024 –Il pareggio con il Belgio ha lasciato l'amaro in bocca all'Italia che, però, vuole voltare immediatamente pagina e tornare al successo contro Israele lunedì sera per mantenere il primato del Gruppo 2 di Nations League. Gli Azzurri, per gli esperti Sisal, sono favoritissimi a bassa quota, 1,19, rispetto al 15 dei […].

La classifica dell'Italia nel girone di Nations League : perché con il Belgio è una grande occasione - L'Italia è al comando del proprio girone in Nations League davanti a Francia e Belgio. La classifica sorride, e in caso di vittoria a Roma contro il Belgio la Nazionale si avvincerebbe ai quarti e al posto di testa di serie nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Nations League - sorpresa nel girone dell'Italia : la Francia lascia a casa Mbappè! Portieri: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens). Difensori: Jonathan Clauss (Nizza), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).