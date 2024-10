Conti spiati, la nota di Intesa Sanpaolo: «Non c’è stato alcun problema di sicurezza» (Di lunedì 14 ottobre 2024) In merito alla vicenda dei Conti correnti di oltre 30 politici spiati da un dipendente di Intesa Sanpaolo, poi licenziato, la banca ha diramato un comunicato chiarendo che «non c’è stato alcun problema di sicurezza informatica, rispetto alla quale Intesa si colloca nelle migliori posizioni internazionali». Le scuse di Intesa per la vicenda dei Conti spiati Di seguito la nota integrale: «Come noto, un dipendente infedele della nostra banca, con un comportamento che ha gravemente violato le norme, i regolamenti e le procedure interne, ha consultato dati e informazioni riguardanti alcuni clienti in modo ingiustificato. Il sistema interno di controlli lo ha individuato, abbiamo inviato notifica al Garante della privacy, abbiamo licenziato il dipendente infedele e abbiamo sporto denuncia come parte lesa. Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa. Lettera43.it - Conti spiati, la nota di Intesa Sanpaolo: «Non c’è stato alcun problema di sicurezza» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In merito alla vicenda deicorrenti di oltre 30 politicida un dipendente di, poi licenziato, la banca ha diramato un comunicato chiarendo che «non c’èdiinformatica, rispetto alla qualesi colloca nelle migliori posizioni internazionali». Le scuse diper la vicenda deiDi seguito laintegrale: «Come noto, un dipendente infedele della nostra banca, con un comportamento che ha gravemente violato le norme, i regolamenti e le procedure interne, ha consultato dati e informazioni riguardantii clienti in modo ingiustificato. Il sistema interno di controlli lo ha individuato, abbiamo inviato notifica al Garante della privacy, abbiamo licenziato il dipendente infedele e abbiamo sporto denuncia come parte lesa. Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa.

