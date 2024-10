Ilrestodelcarlino.it - Civitanova si arrende a Umbertide

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) PF5549 PF: Bartolini 10, Gianangeli 8, Schena 9, Baldi 9, Milani 4, Del Sole 11, Kasapi ne, Tempia, Boraldo ne, Braccagni ne, Paolocci 2, Offor 2. All. Staccini. BAGALIER: Panufnik 6, Perini 8, Mini 4, Binci 18, Bocola 11, Streni ne, Sciarretta ne, Severini, Contati ne, Jaworska, Pelliccetti 2. All. Melappioni Arbitri: Correale e Forte Note: parziali 16-14, 33-34, 49-40. Tiri liberi:9/14,8/10.Niente da fare per la Bagalierche sisul campo dial termine di un match in cui le ragazze di Melappioni hanno dato la sensazione di poter portare a casa i due punti. Partita equilibrata con le padrone di casa che hanno cominciato meglio, ma Bocola e compagnia sono sempre state capace di rimettere in equilibrio la situazione e hanno provato la fuga in un paio di circostanze.