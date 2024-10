Cina: Shanghai, arrivati prodotti di alpaca Warmpaca per 7ma CIIE (1) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Shanghai, 14 ott – (Xinhua) – Questa foto mostra i prodotti di alpaca Warmpaca per la settima edizione della China International Import Expo (CIIE) in un magazzino della COSCO Shipping a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 14 ottobre 2024. La settima edizione della fiera si terra’ dal 5 al 10 novembre a Shanghai. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Shanghai, arrivati prodotti di alpaca Warmpaca per 7ma CIIE (1) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott – (Xinhua) – Questa foto mostra idiper la settima edizione della China International Import Expo () in un magazzino della COSCO Shipping a, nellaorientale, oggi 14 ottobre 2024. La settima edizione della fiera si terra’ dal 5 al 10 novembre a. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina : Shanghai - arrivati prodotti di alpaca Warmpaca per 7ma CIIE (2) - (Xin) Agenzia Xinhua. La settima edizione della fiera si terra’ dal 5 al 10 novembre a Shanghai. Shanghai, 14 ott – (Xinhua) – Le fondatrici di Warmpaca Ysabel Zea (a destra) e Ma Yuxia provano ad aprire un container di prodotti di alpaca per la settima edizione della China International Import Expo (CIIE) in un magazzino della COSCO Shipping a Shanghai, nella Cina orientale, ... (Romadailynews.it)

Cina : stabilimento Tesla Shanghai raggiunge traguardo di 3 mln di veicoli prodotti - Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Il tremilionesimo veicolo prodotto dalla Gigafactory di Tesla a Shanghai e’ uscito dalla linea di assemblaggio venerdi’, raggiungendo un nuovo traguardo nell’impegno dell’azienda statunitense a svilupparsi insieme al settore della nuova energia in Cina. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : tennis - fan day dedicato a Roger Federer a Shanghai - (Xin) Agenzia Xinhua. Shanghai, 12 ott – (Xinhua) – L’ex tennista svizzero Roger Federer (secondo da sinistra), il cantante Eason Chan (primo da sinistra), il tennista cinese Zhang Zhizhen (secondo da destra) e il giocatore cinese di ping pong Fan Zhendong posano per una foto durante l’evento Roger Federer Fan Day al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters, a Shanghai, ... (Romadailynews.it)