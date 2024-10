Quotidiano.net - Cessione del quinto, un finanziamento sempre più richiesto

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – In situazioni di scarsa liquidità o dinanzi a spese impreviste o di difficile gestione, è possibile ricorrere ad unmolto conosciuto e scelto dagli italiani, per accedere al quale è comunque utile conoscere alcune condizioni ed evitare errori comuni. Stiamo parlando delladel, unrivolto sia a dipendenti pubblici che privati, ma che può essere concesso anche ai pensionati. In cosa consiste La durata massima è di 10 anni, ed è obbligatoriamente accompagnato da un'assicurazione che copra il rischio di morte o di perdita involontaria del lavoro da parte del richiedente. Ogni mese viene restituita una quota dell'importo ottenuto, pari al 20% massimo della pensione o dello stipendio, trattenuta direttamente dal datore di lavoro, che ovviamente per i pensionati è l'ente previdenziale.