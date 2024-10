Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 37 nuovi annunci di lavoro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Brindisi - Sono 37 i nuovi annunci di lavoro per 48 figure professionali, proposti dai Centri per l'impiego del Brindisino nell'ultima settimana. Le offerte, consultabili sul sito o sull'app “lavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego Brindisireport.it - Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 37 nuovi annunci di lavoro Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)- Sono 37 idiper 48 figure professionali, proposti daiper l'impiego delno nell'ultima settimana. Le offerte, consultabili sul sito o sull'app “xTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori deiper

