Caso Alfieri, Vassallo scrive al Prefetto: "Ecco perchè va rimosso dai suoi incarichi" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa mattina il presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore Dario Vassallo ha inviato una Pec al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, per chiedere la rimozione di Francesco Alfieri dai suoi incarichi istituzionali, in particolare dalla carica di sindaco di Capaccio-Paestum Salernotoday.it - Caso Alfieri, Vassallo scrive al Prefetto: "Ecco perchè va rimosso dai suoi incarichi" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa mattina il presidente della Fondazione AngeloSindaco Pescatore Darioha inviato una Pec aldi Salerno, Francesco Esposito, per chiedere la rimozione di Francescodaiistituzionali, in particolare dalla carica di sindaco di Capaccio-Paestum

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Fondazione Vassallo chiede la rimozione di Alfieri da Sindaco e Presidente della provincia - “Dopo le tante morti per giungere alla democrazia in questo Paese e dopo la perdita di tanti uomini dello Stato e delle istituzioni, ritengo offensive le parole di Francesco Alfieri, in quanto egli stesso ricopre un ruolo istituzionale,” ha dichiarato Dario Vassallo. “Non sta a me valutare le capacità intellettive del suddetto soggetto, ma, come fratello di un sindaco ucciso per il suo impegno ... (Primacampania.it)

Fondazione Vassallo : “Dimissioni immediate di Franco Alfieri da Presidente della Provincia di Salerno” - 430, depositata il 19 agosto 2024, riguarda operazioni risalenti al periodo 2008-2010, oggetto di ben sette denunce da parte di Angelo Vassallo. La Corte ha accertato il pagamento di somme ingenti per lavori pubblici mai eseguiti o già saldati, utilizzando titoli di pagamento falsi. A denunciarlo è Dario Vassallo Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore in una not ainviata ai ... (Puntomagazine.it)