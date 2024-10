Bologna, riecco Ferguson: "Thiago Motta ogni tanto mi scrive. Potevo partire, ma adesso non ci penso" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, vede il rientro in campo dopo il lungo infortunio. Si era fermato alla fine della stagione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lewis, centrocampista scozzese del, vede il rientro in campo dopo il lungo infortunio. Si era fermato alla fine della stagione

Bologna - ancora differenziato per Pobega e Ferguson : si prova a recuperarli per Marassi - In attesa della ripresa del campionato, prevista per il prossimo week end quando i rossoblù affronteranno il Genoa a Marassi, con calcio d’inizio alle 15 di sabato 19 ottobre, la squadra ha proseguito con gli allenamenti a Casteldebole. Questa mattina la squadra ha svolto una partitella di allenamento congiunto da 70? con il Lentigione, club che milita nel campionato di Serie D, sempre a porte ... (Sport.quotidiano.net)

Bologna - quando torna Ferguson? Spunta la data -   Nella giornata di martedì 15 ottobre il giocatore dovrebbe sostenere un test attitudinale per fare il punto della situazione.  L’obiettivo è averlo a disposizione per la sfida di Champions League con il Monaco, in programma il 5 novembre, o al limite per quella successiva di campionato sul campo della Roma. (Seriea24.it)

Bologna - Pobega vicino al rientro - e Ferguson… ecco quando tornerà a disposizione - Bologna, il punto sugli infortunati in casa rossoblù: Pobega torna a disposizione per la prossima partita, e per Ferguson… Il Bologna ricomincia oggi la preparazione, con i giocatori non convocati dalle nazionali, per la prossima sfida di Serie A contro il Genoa. Tra i giocatori che saranno a disposizione di Vincenzo Italiano, come riportato dal […]. (Calcionews24.com)