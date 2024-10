Lanazione.it - BC Servizi al palasport Estra affronterà la capolista Costone Siena

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Gara di cartello martedi 15 ottobre alle 21 per la BCScuola Basket Arezzo che tra le mura amiche della. Dopo la promozione della scorsa stagione i gialloverdi senesi stanno proseguendo a viaggiare con il vento in poppa, l'arrivo del nuovo tecnico Belletti non ha intaccato i meccanismi vincenti della Vismederi che attorno a capitan Bruttini ha costruito una rosa molto valida. I gemelli Paoli, Bastone e Torrigiani sono innesti che hanno portato subito ottimi risultati, Ildopo tre partite è il miglior attacco del girone con ben 4 giocatori che sono andati oltre i 15 punti realizzati a partita, Bastone, Filippo Paoli, Zeneli e Nasello sono stati fino ad oggi un vero rebus per le difese avversarie.