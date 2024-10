Assunta Corbo a Padova per presentare "Empatia digitale" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Come possiamo comunicare per arrivare alle persone e connetterle a noi? Quali sono i passi da rispettare perché si abbia un pubblico partecipe e consapevole? Nel continuo rumore di fondo in cui viviamo come ci distinguiamo? Ne parliamo giovedì 24 ottobre alle ore 18.00 presso Aperture cocktail Padovaoggi.it - Assunta Corbo a Padova per presentare "Empatia digitale" Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Come possiamo comunicare per arrivare alle persone e connetterle a noi? Quali sono i passi da rispettare perché si abbia un pubblico partecipe e consapevole? Nel continuo rumore di fondo in cui viviamo come ci distinguiamo? Ne parliamo giovedì 24 ottobre alle ore 18.00 presso Aperture cocktail

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come celebrare Assunta attraverso la poesia? - Come celebrare Assunta attraverso la poesia? Con le poesie di Mario Festa raccolte in due libri che dedica ad Assunta, la cara consorte scomparsa, in un viaggio nella fede e nell’amore. Cosa rappresentano i libri di Mario Festa “Una vita… per Assunta” e “Tra Terra e Cielo”? Nei suoi libri di poesie “Una vita… per […]. (Periodicodaily.com)

Il retroscena sull’arrivo di Belen in Italia «Assunta come badante e cameriera» - Da un inizio difficile, caratterizzato da incertezze burocratiche e poche possibilità, Belen è riuscita a emergere grazie al suo talento e alla capacità di cogliere le opportunità offerte. Il suo fidanzato dell’epoca, il calciatore Marco Borriello, consapevole della situazione, le ha presentato Lele Mora, il noto manager dello spettacolo, durante una festa di Capodanno a Cortina. (Donnapop.it)

Lele Mora - la rivelazione su Belen Rodriguez : “L’avevo assunta come mia badante. Se ho fatto sesso con Fabrizio Corona? Non giuro che non ci sia stato” - “Era arrivata con il suo fidanzato di allora, Marco Borriello. “Conobbi Belen a un capodanno a Cortina”, ha raccontato Mora. Alla domanda se potesse giurare sull’assenza di rapporti intimi tra loro, ha infatti risposto: “No, giurare non giuro mai”. Mora la inserì subito in un programma su Rai2 e, poco dopo, la mandò all’Isola dei Famosi, reality show che la catapultò verso la fama. (Ilfattoquotidiano.it)