Appostamenti, minacce e aggressioni fisiche all'ex fidanzata: stalker nei guai (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un caso di stalking. Nei giorni scorsi, la polizia ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara nei confronti di un cittadino straniero indagato per atti Ferraratoday.it - Appostamenti, minacce e aggressioni fisiche all'ex fidanzata: stalker nei guai Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un caso di stalking. Nei giorni scorsi, la polizia ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara nei confronti di un cittadino straniero indagato per atti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Latina - appostamenti e minacce ad una giovane ragazza : stalker colto sul fatto - ilfaroonline. 168 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. . Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri quando la giovane, anche lei di nazionalità indiana, ha contattato il numero di emergenza 112 NUE in quanto preoccupata perché aveva subito alcuni atteggiamenti ... (Ilfaroonline.it)

La perseguita con messaggi anonimi di minacce e appostamenti sotto casa : era un ex compagno di scuola - Aveva iniziato a molestarla lo scorso giugno e si appostava sotto casa sua: per lei era uno sconosciuto. Soltanto in seguito ha capito che ad inviarle messaggi e minacce era un ex compagno di classe.Continua a leggere . (Fanpage.it)