Amadeus: “Sanremo mi mancherà, lasciare la Rai non facile. Ascolti bassi sul Nove? Non sono un mago” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il conduttore si racconta in una lunga diretta in radio, parlando delle settimane difficili che hanno caratterizzato il suo addio alla Rai. Poi torna sugli Ascolti del Nove ancora bassi: "Ci vuole del tempo". Fanpage.it - Amadeus: “Sanremo mi mancherà, lasciare la Rai non facile. Ascolti bassi sul Nove? Non sono un mago” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il conduttore si racconta in una lunga diretta in radio, parlando delle settimane difficili che hanno caratterizzato il suo addio alla Rai. Poi torna suglidelancora: "Ci vuole del tempo".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Da Fazio Amadeus svela : “Ascolti bassi? Sapevo sarebbe andata così” - Amadeus, ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che Tempo che Fa su Nove, ha risposto alle critiche riguardanti il suo nuovo game show “Chissà chi è”. Amadeus ha però spiegato che era consapevole delle difficoltà iniziali,…. Il programma, che sta attualmente lottando con ascolti inferiori alle aspettative, è stato oggetto di numerose polemiche. (Mistermovie.it)

Gli ascolti tv bassi non spaventano Amadeus : «Sono abituato agli attacchi violenti» - ecco cosa ha detto - com/KTHdnYnCna — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 6, 2024 . Io sono irrequieto, chi mi conosce lo sa“. Lo avevo detto in conferenza stampa: spero di ripartire dal 3%!” “Noi facciamo televisione, sappiamo che gli ascolti sono importanti. Ecco le sue parole nello studio di Fabio Fazio: “Le persone vanno portate, vanno abituate, ma non si abituato in due settimane, magari ce ne vogliono ... (Donnapop.it)

Mister Movie | Ascolti tv - flop per l’ex Iena Antonino Monteleone - bassi ascolti per L’altra Italia - …. Non è stato un debutto brillante per Antonino Monteleone, l’ex Iena, che ha faticato a conquistare il pubblico nella sua prima esperienza come conduttore su Rai 2. 000 spettatori, un risultato ben al di sotto delle aspettative. Il suo programma “L’altra Italia”, trasmesso ieri sera, ha registrato un modesto 1,8% di share, pari a soli 276. (Mistermovie.it)