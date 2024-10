Aiop Lombardia Per carenza personale soluzione sanitari dall’estero

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Un problema della sanità privata accreditata lombarda è “ladel” perchè “rispetto a un innalzamento dell’età media, quindi un aumento di richiesta fisiologica di prestazionie, il numero di operatoriche possono erogarle – medici, infermieri, operatori socio– non è cresciuto di pari passo, ma anzi si è ridotto rispetto qualche anno fa”. A dirlo è Michele Nicchio, presidente di, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata, intervistato dall’Agenzia Italpress. “? Difficile. Per fare un medico servono sei anni, per fare uno specialista altri cinque o sei. Non è che la sottoprogrammazione durata alcune decine di anni si può risolvere in qualche anno”, ha aggiunto. Un altro problema, secondo il presidente di, è che “ci sono meno giovani.