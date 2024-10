Una palazzina intera ruba l'energia elettrica: blitz dei carabinieri a Napoli (Di domenica 13 ottobre 2024) 16 persone denunciate in una palazina nel cuore di Pianura (Napoli), che prelevava abusivamente l'energia elettrica dalla rete nazionale. La scoperta grazie ad un panificio abusivo Ilgiornale.it - Una palazzina intera ruba l'energia elettrica: blitz dei carabinieri a Napoli Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 16 persone denunciate in una palazina nel cuore di Pianura (), che prelevava abusivamente l'dalla rete nazionale. La scoperta grazie ad un panificio abusivo

