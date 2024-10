Tragedia al ritorno da Potenza: tre tifosi del Foggia morti in un incidente stradale (Di domenica 13 ottobre 2024) Tragedia sulla strada del ritorno dalla trasferta in Basilicata: tre tifosi rossoneri hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto al termine dell'incontro di calcio tra il Potenza e il Foggia, terminata 1 a 1. A pochi chilometri dallo stadio, il mezzo a bordo del quale viaggiavano Foggiatoday.it - Tragedia al ritorno da Potenza: tre tifosi del Foggia morti in un incidente stradale Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)sulla strada deldalla trasferta in Basilicata: trerossoneri hanno perso la vita in unavvenuto al termine dell'incontro di calcio tra ile il, terminata 1 a 1. A pochi chilometri dallo stadio, il mezzo a bordo del quale viaggiavano

