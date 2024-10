Torino su Simeone, il Napoli ha già fissato il prezzo (Di domenica 13 ottobre 2024) Il trasferimento di Giovanni Simeone al Torino potrebbe concretizzarsi a gennaio; il Napoli avrebbe già fissato il prezzo. Si parla ormai da qualche tempo di L'articolo Torino su Simeone, il Napoli ha già fissato il prezzo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Torino su Simeone, il Napoli ha già fissato il prezzo Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Il trasferimento di Giovannialpotrebbe concretizzarsi a gennaio; ilavrebbe giàil. Si parla ormai da qualche tempo di L'articolosu, ilha giàilproviene da ForzAzzurri.net.

