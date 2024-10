Torino, segnale Ricci: pronta la fascia da capitano e il rinnovo per allontanare le big (Di domenica 13 ottobre 2024) Le ultime sul futuro di Samuele Ricci, centrocampista del Torino e dell’Italia, dopo i tanti interessamenti di mercato da parte delle big Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino vorrebbe dare un segnale importante per il futuro di Samuele Ricci. Il centrocampista è infatti il candidato principale per ereditare la fascia da capitano Calcionews24.com - Torino, segnale Ricci: pronta la fascia da capitano e il rinnovo per allontanare le big Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Le ultime sul futuro di Samuele, centrocampista dele dell’Italia, dopo i tanti interessamenti di mercato da parte delle big Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilvorrebbe dare unimportante per il futuro di Samuele. Il centrocampista è infatti il candidato principale per ereditare lada

Torino - Tiribocchi : «Zapata capitano è un segnale FORTE - l’attacco di Vanoli funzionerà COSì» - Le parole di Simone Tiribocchi, ex attaccante, sulla nuova stagione in Serie A del Torino con Duvan Zapata. ZAPATA – « Intanto sono curioso di vedere come giocherà Vanoli, che impronta darà alla squadra: passa tutto dalle idee del nuovo allenatore, che a Venezia […]. Tutti i dettagli Simone Tiribocchi ha parlato a Tuttosport della nuova stagione del Torino. (Calcionews24.com)