Tennis: Sinner batte Djokovic e si aggiudica il titolo dello Shanghai Masters (Di domenica 13 ottobre 2024) Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Il numero 1 mondiale Jannik Sinner ha ottenuto oggi una vittoria per 7-6 (4), 6-3 su Xinhuak Djokovic, aggiudicandosi il titolo dell’ATP Shanghai Masters, negando al serbo la possibilita’ di conquistare il suo 100esimo titolo a livello di tour. Entrambi i giocatori hanno dato prova di resistenza nel primo set, poiche’ nessuno e’ riuscito a rompere il servizio, ma Sinner ha dominato il tiebreak, assumendo rapidamente un vantaggio di 4-1 che lo ha portato alla vittoria. Il momento decisivo del secondo set e’ arrivato nel quarto game, quando l’italiano ha guadagnato due break point sul 40-15. Sebbene Djokovic abbia salvato il primo con un ace, Sinner ha sfruttato la seconda opportunita’ di convertire il suo break che ha posto le basi per il suo trionfo. Romadailynews.it - Tennis: Sinner batte Djokovic e si aggiudica il titolo dello Shanghai Masters Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ott – (Xinhua) – Il numero 1 mondiale Jannikha ottenuto oggi una vittoria per 7-6 (4), 6-3 su Xinhuakndosi ildell’ATP, negando al serbo la possibilita’ di conquistare il suo 100esimoa livello di tour. Entrambi i giocatori hanno dato prova di resistenza nel primo set, poiche’ nessuno e’ riuscito a rompere il servizio, maha dominato il tiebreak, assumendo rapidamente un vantaggio di 4-1 che lo ha portato alla vittoria. Il momento decisivo del secondo set e’ arrivato nel quarto game, quando l’italiano ha guadagnato due break point sul 40-15. Sebbeneabbia salvato il primo con un ace,ha sfruttato la seconda opportunita’ di convertire il suo break che ha posto le basi per il suo trionfo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner Vince il Masters 1000 di Shanghai ma Resta il Caso Doping - ” La sua fiducia nelle persone che lo circondano è solida: “Sono molto contento di tutte le persone che ho intorno, so di chi posso fidarmi e questa per me è la cosa più importante. “Tutto ciò che posso ottenere in campo è solo un extra, è per questo che lavoro”, conclude il campione azzurro. “Non è piacevole trovarsi in questa situazione. (Sport.periodicodaily.com)

Masters 1000 Shanghai 2024 - Sinner : “Avevo perso il sorriso per i problemi fuori campo - ma cerco comunque di godermela” - Anche mentalmente sono pronto ad accettare qualunque situazione sul campo, che poi è il progresso più grande. Cercherò di godermela, ma non faremo pazzie”. Per questo sono contento delle persone che mi circondano, mi conoscono molto bene, sanno chi sono; io so di chi fidarmi e questo è molto importante. (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Sinner non si ferma più - Djokovic battuto e settimo titolo stagionale - Djokovic sbaglia col dritto e concede un altro mini break, vedendo scivolare via il tie break; Sinner infatti vola rapidamente sul 5-1 grazie ad una pennellata di rovescio, e dei successivi tre set point sfrutta il secondo mandando in archivio il tie break con il punteggio di 7-4. L’ex numero uno al mondo infatti tiene i propri turni di battuta faticando, ma non riesce ad incidere in risposta. (Sportface.it)