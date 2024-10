Stupro al primo appuntamento. Vittima una donna di 30 anni minacciata con le forbici (Di domenica 13 ottobre 2024) Due violenze sessuali che si sono consumate la notte scorsa sono finite sul tavolo della pm di turno e degli investigatori della polizia che hanno già disposto le indagini per cercare di identificare gli autori. Il primo caso è aggravato dalla rapina, il secondo caso è uno Stupro di gruppo dai contorni non ancora chiari. Il primo episodio ha come Vittima una trentenne al termine di quello che doveva essere il primo appuntamento con un ragazzo conosciuto da poco. Lui, si è, invece, rivelato un predatore e il sospetto è che sia seriale. Tutto comincia dopo un normale appuntamento. Lui, insospettabile, trent’anni, con un lavoro, lei studentessa. Escono, vanno a cena poi la serata si conclude nell’appartamento di lei. Il tempo di ambientrasi e lui “cambia volto“ e cambia modi. Ilgiorno.it - Stupro al primo appuntamento. Vittima una donna di 30 anni minacciata con le forbici Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Due violenze sessuali che si sono consumate la notte scorsa sono finite sul tavolo della pm di turno e degli investigatori della polizia che hanno già disposto le indagini per cercare di identificare gli autori. Ilcaso è aggravato dalla rapina, il secondo caso è unodi gruppo dai contorni non ancora chiari. Ilepisodio ha comeuna trentenne al termine di quello che doveva essere ilcon un ragazzo conosciuto da poco. Lui, si è, invece, rivelato un predatore e il sospetto è che sia seriale. Tutto comincia dopo un normale. Lui, insospettabile, trent’, con un lavoro, lei studentessa. Escono, vanno a cena poi la serata si conclude nell’appartamento di lei. Il tempo di ambientrasi e lui “cambia volto“ e cambia modi.

