Shanghai, Sinner batte Djokovic e vince il settimo titolo della stagione (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Jannik Sinner trionfa a Shanghai battendo Djokovic in due soli set. In un'ora e trenta minuti, il tennista italiano si aggiudica la finale con il punteggio di 7-6 e 6-3. Sinner "Djokovic è una leggenda, vittoria speciale" Quella contro Novak Djokovic è "una delle più sfide difficili che c'è nel circuito: ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: è una vittoria speciale visto l'avversario". Così Jannik Sinner dopo il trionfo in due set nella finale del torneo di Shanghai su Djokovic. Contro il fuoriclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide. "Non c'è nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di più le poche chance che lui mi dà - aggiunge Sinner -. Nole è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui". Agi.it - Shanghai, Sinner batte Djokovic e vince il settimo titolo della stagione Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Janniktrionfa andoin due soli set. In un'ora e trenta minuti, il tennista italiano si aggiudica la finale con il punteggio di 7-6 e 6-3.è una leggenda, vittoria speciale" Quella contro Novakè "una delle più sfide difficili che c'è nel circuito: ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: è una vittoria speciale visto l'avversario". Così Jannikdopo il trionfo in due set nella finale del torneo disu. Contro il fuoriclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide. "Non c'è nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di più le poche chance che lui mi dà - aggiunge-. Nole è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui".

