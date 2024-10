Serie A, Dida: “Milan maturo per competere per lo scudetto? Si ma i nuovi devono integrarsi” (Di domenica 13 ottobre 2024) L’ex leggenda rossonera Nelson Dida ha parlato del suo ex club a margine di un’esibizione a Padel al Festival dello Sport di Trento. “Se il Milan maturo per competere per lo scudetto? Si, sicuramente si, sono cresciuti tanto i calciatori in quest’ultimo anno”, ha dichiarato il portiere brasiliano che poi ha aggiunto: “Il Milan ha acquistato un po’ di nuovi giocatori e sicuramente devono ancora integrarsi in questo nuovo contesto ma faranno sicuramente bene”. Lapresse.it - Serie A, Dida: “Milan maturo per competere per lo scudetto? Si ma i nuovi devono integrarsi” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’ex leggenda rossonera Nelsonha parlato del suo ex club a margine di un’esibizione a Padel al Festival dello Sport di Trento. “Se ilperper lo? Si, sicuramente si, sono cresciuti tanto i calciatori in quest’ultimo anno”, ha dichiarato il portiere brasiliano che poi ha aggiunto: “Ilha acquistato un po’ digiocatori e sicuramenteancorain questo nuovo contesto ma faranno sicuramente bene”.

