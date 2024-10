Scoprire la Valle dall’alto. Eli-Express, nuovo successo. Un ’volo’ speciale per i ragazzi (Di domenica 13 ottobre 2024) Terza edizione e nuovo successo per Eli-Experience, il bel progetto organizzato dal Lions Club Garfagnana per regalare una emozione unica, l’esperienza del volo, a tanti ragazzi diversamente abili provenienti da tutta la Provincia di Lucca. Un momento indimenticabile per tutti i partecipanti, che hanno potuto vivere un momento davvero speciale. I ragazzi di ANFASS Lucca, GVS Barga, Il Sogno di Castelnuovo e tanti altri sono stati in tutto circa una sessantina ad arrivare ieri fino all’hangar dell’eliporto del Ciocco per partecipare ad una esperienza speciale: volare sui cieli della magnifica Valle del Serchio, tra le Apuane e gli Appennini grazie all’elicottero del Ciocco. Grandissima gioia per tutti i ragazzi, che a stento hanno trattenuto la gioia per un’esperienza indimenticabile. Lanazione.it - Scoprire la Valle dall’alto. Eli-Express, nuovo successo. Un ’volo’ speciale per i ragazzi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Terza edizione eper Eli-Experience, il bel progetto organizzato dal Lions Club Garfagnana per regalare una emozione unica, l’esperienza del volo, a tantidiversamente abili provenienti da tutta la Provincia di Lucca. Un momento indimenticabile per tutti i partecipanti, che hanno potuto vivere un momento davvero. Idi ANFASS Lucca, GVS Barga, Il Sogno di Castele tanti altri sono stati in tutto circa una sessantina ad arrivare ieri fino all’hangar dell’eliporto del Ciocco per partecipare ad una esperienza: volare sui cieli della magnificadel Serchio, tra le Apuane e gli Appennini grazie all’elicottero del Ciocco. Grandissima gioia per tutti i, che a stento hanno trattenuto la gioia per un’esperienza indimenticabile.

