Rischia di partorire in autostrada. Scortata dalla polizia fino in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) di Valentina Reggiani Aveva tanta fretta di nascere, ma il traffico stava per mandare all’aria i suoi ‘piani’. Ad Alberto, però, ci ha pensato la polizia stradale: gli agenti della sottosezione di Modena Nord hanno fatto da staffetta all’auto di mamma e papà e Alberto, poco dopo, è venuto alla luce in totale sicurezza al Policlinico. Il rocambolesco episodio è avvenuto giovedì sera. La coppia , Nicoletta e Donato si è trovata in una di quelle situazioni in cui nessuna futura mamma vorrebbe mai trovarsi: le acque si rompono all’improvviso, il parto è vicino ma il traffico impedisce l’arrivo in ospedale. Infatti i neo genitori si sono trovati giovedì sera bloccati a causa di un incidente avvenuto in autostrada, sull’A1. A quel punto la coppia si è rivolta ad una pattuglia della polizia di Stato, ferma al casello di Modena Nord per un posto di controllo. Ilrestodelcarlino.it - Rischia di partorire in autostrada. Scortata dalla polizia fino in ospedale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) di Valentina Reggiani Aveva tanta fretta di nascere, ma il traffico stava per mandare all’aria i suoi ‘piani’. Ad Alberto, però, ci ha pensato lastradale: gli agenti della sottosezione di Modena Nord hanno fatto da staffetta all’auto di mamma e papà e Alberto, poco dopo, è venuto alla luce in totale sicurezza al Policlinico. Il rocambolesco episodio è avvenuto giovedì sera. La coppia , Nicoletta e Donato si è trovata in una di quelle situazioni in cui nessuna futura mamma vorrebbe mai trovarsi: le acque si rompono all’improvviso, il parto è vicino ma il traffico impedisce l’arrivo in. Infatti i neo genitori si sono trovati giovedì sera bloccati a causa di un incidente avvenuto in, sull’A1. A quel punto la coppia si è rivolta ad una pattuglia delladi Stato, ferma al casello di Modena Nord per un posto di controllo.

