Rinnovo Kvaratskhelia: spunta un retroscena sull’agente (Di domenica 13 ottobre 2024) La reazione di Jugeli alla prima offerta di De Laurentiis Le trattative per il Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia si complicano. L’agente del talento georgiano, Mamuka Jugeli, non sarebbe soddisfatto della prima proposta presentata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe offerto un ingaggio di cinque milioni di euro netti a stagione, senza bonus aggiuntivi. Una cifra importante, ma che non avrebbe convinto l’entourage del giocatore, desideroso di ottenere condizioni economiche più vantaggiose. Rinnovo Kvaratskhelia: Un futuro da definire Kvaratskhelia è legato al Napoli da un contratto ancora lungo, ma percepisce uno stipendio inferiore rispetto ad alcuni compagni. Dopo aver rifiutato offerte estive da capogiro per il georgiano, De Laurentiis vuole blindarlo, ma le trattative sembrano in salita. Napolipiu.com - Rinnovo Kvaratskhelia: spunta un retroscena sull’agente Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) La reazione di Jugeli alla prima offerta di De Laurentiis Le trattative per ildi Khvichasi complicano. L’agente del talento georgiano, Mamuka Jugeli, non sarebbe soddisfatto della prima proposta presentata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe offerto un ingaggio di cinque milioni di euro netti a stagione, senza bonus aggiuntivi. Una cifra importante, ma che non avrebbe convinto l’entourage del giocatore, desideroso di ottenere condizioni economiche più vantaggiose.: Un futuro da definireè legato al Napoli da un contratto ancora lungo, ma percepisce uno stipendio inferiore rispetto ad alcuni compagni. Dopo aver rifiutato offerte estive da capogiro per il georgiano, De Laurentiis vuole blindarlo, ma le trattative sembrano in salita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - De Laurentiis rilancia per Kvaratskhelia : nuova offerta per il rinnovo - Rinnovo Kvaratskhelia: La trattativa Le trattative sono ancora in corso, ma la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme sembra esserci. com. Conte e il “no” categorico alle offerte L’interesse nei confronti di Kvaratskhelia non manca: il Napoli ha ricevuto proposte fino a cento milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma sia De Laurentiis che Antonio Conte sono stati ... (Napolipiu.com)

Futuro incerto per Kvaratskhelia al Napoli : il rinnovo è in bilico - spunta l’ipotesi David Neres - Nonostante ciò, il georgiano avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo avanzata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che gli avrebbe garantito circa sei milioni di euro a stagione. . it. Khvicha Kvaratskhelia, uno dei gioielli del Napoli, ha ancora un contratto di lunga durata con il club, ma percepisce uno stipendio inferiore rispetto ad altri giocatori della rosa. (Dailynews24.it)

Rinnovo Kvaratskhelia - Dgebuadze : “Se la differenza è di 2 milioni - è bene che la società dimostri flessibilità” - 8 milioni per Theo Hernandez sono ritenuti troppi, per Kvara è una richiesta giusta? L’agente non ha mai smentito né confermato gli 8 milioni, sono notizie che si leggono. . In un’intervista esclusiva a Radio Napoli Centrale, il giornalista georgiano Kahka Dgebuadze ha discusso il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, con particolare attenzione al suo contratto. (Napolipiu.com)