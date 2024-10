Rachele Mussolini (FI) contro Gualtieri: "E' un ologramma, ora riprendiamoci Roma" (Di domenica 13 ottobre 2024) Forza Italia, dopo aver ampliato le fila in Regione Lazio (dove sgomita per ottenere più potere in giunta), si sta facendo strada anche in Campidoglio. Rachele Mussolini sfida GualtieriNell'ultimo mese, due consiglieri hanno lasciato le rispettive forze politiche di elezione per Romatoday.it - Rachele Mussolini (FI) contro Gualtieri: "E' un ologramma, ora riprendiamoci Roma" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Forza Italia, dopo aver ampliato le fila in Regione Lazio (dove sgomita per ottenere più potere in giunta), si sta facendo strada anche in Campidoglio.sfidaNell'ultimo mese, due consiglieri hanno lasciato le rispettive forze politiche di elezione per

L'inedito asse Rachele Mussolini-Pd

Rachele Mussolini lascia Fratelli d'Italia: "Io moderata - non sono così a destra" - Rachele Mussolini, in un'intervista a Repubblica, spiega il suo 'addio' al partito meloniano e il passaggio a Forza Italia. "Sono grata a Fratelli d'Italia, ma mi sento più moderata, non così a destra".

