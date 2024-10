Game-experience.it - Quando esce GTA 6 su PC? Un ex Rockstar Games condivide un periodo di uscita

(Di domenica 13 ottobre 2024) Obbe Vermeij, ex sviluppatore di, ha condiviso un probabilediper la versione PC di GTA 6, gioco attualmente confermato esclusivamente per PS5 ed Xbox Series XS. Ricordiamo infatti che al momento della stesura di questo articolo Take-Two Interactive ehanno annunciato esclusivamente ildidell’attesissimo Grand Theft Auto 6 su console Sony e Microsoft, fissato nello specifico alla fine dell’anno prossimo, il 2025, senzare alcun tipo di informazione in merito aldidella versione per Personal Computer. Ma come riportato da MP1ST, Obbe Vermeij, ex sviluppatore diche ha ricoperto il ruolo di technical director per GTA 4, GTA San Andreas ed altri capitoli della serie, ha affermato che a suo avviso la versione PC di GTA 6 potrebbe non approdare sul mercato prima del 2027.