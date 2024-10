Promozione / Jesina ed Igor Giorgini di comune accordo si lasciano (Di domenica 13 ottobre 2024) Le tensioni di inizio settimana ed il pari ad Ostra Vetere contro il Barbara Monserra evidentemente hanno lasciato il segno JESI, 13 ottobre 2024 – Fulmine a ciel sereno in una domenica di metà ottobre. Dopo quattro pareggi consecutivi e l’eliminazione in Coppa Italia, Jesina ed Igor Giorgini, di comune accordo, si lasciano. “La As Jesina e Igor Giorgini hanno deciso di comune accordo di rescindere consensualmente il contratto per poter dare una scossa a tutto l’ambiente visti i risultati al di sotto delle aspettative e del valore della rosa. La società ringrazia mister Giorgini per l’impegno profuso e l’attaccamento a questi colori”. Questo il comunicato della società. Ci sarebbe tanto da dire in riferimento anche al girone di ritorno della scorsa stagione, rimandiamo il tutto si prossimi giorni. .com - Promozione / Jesina ed Igor Giorgini di comune accordo si lasciano Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Le tensioni di inizio settimana ed il pari ad Ostra Vetere contro il Barbara Monserra evidentemente hanno lasciato il segno JESI, 13 ottobre 2024 – Fulmine a ciel sereno in una domenica di metà ottobre. Dopo quattro pareggi consecutivi e l’eliminazione in Coppa Italia,ed, di, si. “La Ashanno deciso didi rescindere consensualmente il contratto per poter dare una scossa a tutto l’ambiente visti i risultati al di sotto delle aspettative e del valore della rosa. La società ringrazia misterper l’impegno profuso e l’attaccamento a questi colori”. Questo il comunicato della società. Ci sarebbe tanto da dire in riferimento anche al girone di ritorno della scorsa stagione, rimandiamo il tutto si prossimi giorni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Promozione / Jesina - ancora un pari : 0-0 in casa del Barbara Monserra - Al 37? bella ripartenza degli uomini di Mancini che sbagliano a rifinire l’ultimo passaggio seppur in superiorità numerica. Le occasioni ci sono state, anche da parte dei padroni di casa. Al 43? un tiro di da buona posizione finisce alto sopra la traversa. . Al 40? altra incursione dei padroni di casa ma tutto si ferma per un fuorigioco. (Vallesina.tv)

Promozione/ Barbara Monserra – Jesina in diretta facebook - . Da Ostra Vetere, inizio ore 15,30, diretta streaming sulla pagina facebook della Lorenzini Barbara Monserra JESI, 12 ottobre 2024 – Gran regalo da parte della società Lorenzini Barbara Monserra ai tifoi jesini e ai chi non potrà recarsi ad Ostra Vetere dove questo pomeriggio scenderanno in campo, ore 15,30, l’undici allenato da Antonello Mancini e quello di Igor Giorgini. (Vallesina.tv)

Promozione / Jesina - è 1-1 con la Vigor Castelfidardo : gettati via altri punti preziosi - 8 punti per la Jesina, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi nei quali i ragazzi di Giorgini sono stati penalizzati oltre misura da alcuni episodi. Ripresa che inizia con due cambi per la Jesina, ora a trazione anteriore con l’ingresso di Cordella al posto di Zagaglia e Zang Owona per F. Jesina per ora non pervenuta. (Vallesina.tv)