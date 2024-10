Liberoquotidiano.it - "Nudo integrale". Tu sì que vales diventa un caso: cosa è andato in onda

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tu sì queun. Il motivo? La puntata andata insabato 12 ottobre su Canale 5. Qui quattro concorrenti sonoti delle statue di marmo. Un'esibizione alquanto veritiera dato che i quattro erano proprio come mamma li ha fatti, ossia senza niente addosso. Un dettaglio non sfuggito ai giurati. In particolare a Luciana Littizzetto che non ha evitato battute a riguardo. "Ila Tu si quesì però al Grande fratello la censura anche se dicono 'sonoin bagno'", scrive qualche utente mentre qualcuno approva la scelta del Biscione: "Ma se è una riproduzione di una statua classica perché mai dovrebbero censurarlo il pene? Al museo c'è il pixel o la foglia di fico? Dai". E ancora: "Ma mi volevate avvisare che c'era un tipo, ma siete pazzi, che imbarazzo con mia madre di fianco".