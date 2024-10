Ilfattoquotidiano.it - Montanari sul Nove: “L’idea di sangue e suolo di Vannacci viene dal nazismo”. La svolta pop di Schlein? Ok, ma servono anche proposte forti”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole dia Pontida sulla cittadinanza? “Un’idea regressiva diche rievoca il nazionalsocialismo“. Tomaso, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su, esordisce con una battuta – Sono tutti cittadini con il Carso degli altri – ma controbatte senza alcun sarcasmo all’ennesima sparata del Generale, che dal palco della Lega, il 6 ottobre aveva detto che la cittadinanza è un merito che va guadagnato. “Davvero non sapevo che la cittadinanza la si guadagnasse sul Carso e non per nascita“, ha commentato il conduttore.