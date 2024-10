Milan-Udinese, Gabbia finalmente capitano? L’altra opzione (Di domenica 13 ottobre 2024) Milan-Udinese, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', con l'infortunio di Calabria e la squalifica di Theo, Gabbia si candida per la fascia Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Gabbia finalmente capitano? L’altra opzione Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024), come scrive 'La Gazzetta dello Sport', con l'infortunio di Calabria e la squalifica di Theo,si candida per la fascia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Terracciano e Jimenez trovano spazio? Le ultime verso l’Udinese - Milan, 'La Gazzetta dello Sport' parla delle scelte di Fonseca che non pensa alle alternative. Terracciano o Jimenez contro l'Udinese?. (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese - probabile formazione : Fonseca verso il turnover? - Milan-Udinese, probabile formazione rossonera. Secondo 'Il Corriere dello Sport', Paulo Fonseca potrebbe puntare al turnover per sabato. (Pianetamilan.it)

Probabili formazioni di Milan-Udinese : ottava giornata Serie A 2024/2025 - Ballottaggi: Ekkelekamp 55% – Zarraga 45% Indisponibili: Kristensen, Sanchez, Payero Squalificati: – The post Probabili formazioni di Milan-Udinese: ottava giornata Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. Di fronte la sorpresa di questo avvio di stagione: l’Udinese ha 13 punti, due in più del Milan. (Sportface.it)