Medioriente, Wp: Hamas pianificava attacco su Tel Aviv stile 11 settembre (Di domenica 13 ottobre 2024) Continua ad essere alta la tensione in Medioriente dove un altro casco blu è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco nel sud del Libano. E’ il quinto da quando è iniziata l’incursione di Israele nel Libano. Lo ha riferito l’Unifil specificando che il peacekeeper è stato colpito venerdì sera nella base di Naqoura “a causa delle attività militari in corso nelle vicinanze”. Il militare è stato operato per rimuovere il proiettile ed è attualmente stabile. La missione ha parlato poi di “danni ingenti” agli edifici della postazione Onu a Ramyah causati da bombardamenti. Le notizie sono arrivate dopo la ferma condanna espressa da Italia, Francia e Spagna per gli attacchi all’Unifil da parte dell’esercito israeliano, l’Idf. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato di voler sapere dallo Stato ebraico “che cosa è accaduto”. Lapresse.it - Medioriente, Wp: Hamas pianificava attacco su Tel Aviv stile 11 settembre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Continua ad essere alta la tensione indove un altro casco blu è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco nel sud del Libano. E’ il quinto da quando è iniziata l’incursione di Israele nel Libano. Lo ha riferito l’Unifil specificando che il peacekeeper è stato colpito venerdì sera nella base di Naqoura “a causa delle attività militari in corso nelle vicinanze”. Il militare è stato operato per rimuovere il proiettile ed è attualmente stabile. La missione ha parlato poi di “danni ingenti” agli edifici della postazione Onu a Ramyah causati da bombardamenti. Le notizie sono arrivate dopo la ferma condanna espressa da Italia, Francia e Spagna per gli attacchi all’Unifil da parte dell’esercito israeliano, l’Idf. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato di voler sapere dallo Stato ebraico “che cosa è accaduto”.

