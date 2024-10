Ilrestodelcarlino.it - "Loro superiori in battuta. C’è tanto da lavorare"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "La pallavolo è molto semplice". Alberto Giuliani esordisce così in conferenza stampa dopo la sconfitta, corrucciato soprattutto per non aver visto nei suoi la necessaria lucidità in certi momenti chiave. "Semplice perché – continua – è tutta in, ricezione e attacco. Non siamo riusciti a pareggiare ciò che hanno fattocol servizio, veramente bravi. Abbiamo sofferto in ricezione, non so però se si poteva fare meglio di fronte a battute così pesanti. Però 22 palloni tra errori e murate consegnati col nostro attacco agli avversari sono troppi. Dovevamo fare meglio anche perché la differenza con queste squadre sono i battitori, non altro". Come si può far crescere di livello i giocatori di Modena? "Conosco tre metodi – risponde serafico Giuliani –di più,molto. Non ce ne sono altri".