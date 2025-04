Anteprima24.it - I Carabinieri in pellegrinaggio a Pietrelcina da San Pio

Tempo di lettura: < 1 minutoIdi Benevento si sono raccolti inGiubilare a, paese natale di San Pio. I militari hanno dato vita ad una processione partita dalla Chiesa “Sacra Famiglia” del Convento dei Frati Cappuccini che è terminata presso la Parrocchia “Santa Maria degli Angeli – Santuario Diocesano San Pio da”, indicata quale Chiesa Giubilare dall’Arcivescovo di Benevento, dove mons. Carlo Villano, Vescovo di Pozzuoli e di Ischia, ha presieduto la solenne celebrazione Eucaristica, concelebrata dai Cappellani Militari don Salvatore Varavallo e don Carlo Lamelza e dal parroco diPadre Daniele Moffa. Alla cerimonia hanno partecipato il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione“Campania” di Napoli, il Comandante provinciale deidi Benevento Enrico Calandro, il sindaco diSalvatore Mazzone, una rappresentanza di militari dell’Arma in servizio, le vedove e gli orfani dei Caduti, le Vittime del dovere, gli Ufficiali in concedo e una rappresentanza di militare in congedo dell’Associazione Nazionalee dell’Associazione Nazionale Forestali in congedo.