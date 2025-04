Residenze… di moda Le case di lusso griffate

Forse sarà il nuovo status symbol, qualcosa che fa davvero la differenza tra il vero ricco e quello che potremmo chiamare, con Checco Zalone, il “poco ricco”. Ma la lussuosa nicchia delle residenze firmate da stilisti, brand di lifestyle (Baccarat è stato tra i primi con la torre newyorchese di 185 metri per 48 piani) e auto (Aston Martin, Bentley) si sta allargando. Architettura, siti Unesco, natura e buon cibo: 5 hotel da provare X Se oggi le branded residences sono circa 700, saranno 1.

Residenze, il caso scotta. L’opposizione va all’attacco: "Sindaco in imbarazzo".

Trasformare gli uffici in residenze, sei motivi per cui è un trend in crescita.

Le residenze per anziani coprono solo il 7,6% dei bisogni, cure a casa per il 30%.

"Abrogare le residenze fiscali non domiciliate".

Residenze: «Porte chiuse per coprire l’imbarazzo».

Residenze fiscali non domiciliate: opposizioni compatte con un pdl abrogativo.