Panorama.it - Il discorso di Pharrell agli studenti della NYU

Nel 2017Williams ha ricevuto la laurea ad honorem in Belle Arti dalla NY University. Per l’occasione, l’artista ha anche tenuto unin cui si è definito «studente perpetuo» e ha affrontato il tema dell’uguanza di genere.«Questa è la prima generazione che si rende davvero conto che le donne non devono essere lasciate indietro, mai. Stiamo finalmente eliminando principi e leggi che hanno fatto sì che le donne rimanessero indietro troppo tempo» ha dichiarato davanti. «Voi, ragazze e ragazzi, siete i primi a capire questa cosa. E lo ripeto con forza. La nostra nazione non ha mai visto niente del genere prima».