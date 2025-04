Influencer si fa un video mentre viene punta da uno degli animali più velenosi al mondo la medusa scatola | Rischiavo un attacco cardiaco nel giro di mezz’ora

video selfie nei quali le Influencer riprendono se stesse in location bellissime? Ebbene, ne stava facendo uno anche la blogger irlandese Julie, esperta di viaggi, per mostrare la bellezza delle Filippine e delle sue acque. La ragazza si stava filmando in un posto paradisiaco quando, inavvertitamente, si è seduta su una medusa scatola. Nei casi più gravi, il veleno di quella che viene anche chiamata vespa di mare può causare un arresto cardiaco. La pericolosità di questa medusa, che è di solito di grandi dimensioni, dipende dalle migliaia di cellule velenifere che si trovano lungo i tentacoli. Quando le meduse nuotano, i tentacoli si contraggono sino a 15 centimetri, quando invece stanno cacciando i tentacoli si assottigliano e si allungano fino a 3 metri. Ogni tentacolo è ricoperto da decine di migliaia di microscopiche nematocisti, le cellule che secernono veleno.

