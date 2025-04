Agi.it - Ritirate 17mila patenti in soli 3 mesi con il nuovo codice della strada

Leggi su Agi.it

AGI - Con l'introduzione del, continua l'impegno costante per la sicurezzale, con un focus primario sul contrasto alla distrazione, in particolare sull'utilizzo improprio del cellulare alla guida, che si conferma la principale causa di ritiro delle. Nei primi tredall'entrata in vigore del(14 dicembre 2024 - 13 marzo 2025), questa maggiore attenzione ha portato al ritiro di 17.607. I dati dimostrano che non vi è stata alcuna "caccia" a chi utilizza determinate sostanze, nemmeno per questioni mediche, cosi' come per il consumo di alcol alla guida, i cui limiti, si ribadisce, sono rimasti invariati. Infatti, le percentuali di sanzioni per guida in stato di ebbrezza (1,7% dei controlli, con 3.464 ritiri) e per guida sotto l'effetto di stupefacenti (0,2% dei controlli, con 407 ritiri) rimangono contenute.